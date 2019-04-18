В Украине упростили перепланировку помещений - разрешения теперь не нужны

Теперь по упрощенной процедуре перепланировку можно делать во всех жилых и нежилых объектах.

Правительство внесло изменения в перечень строительных работ, не требующих документов, которые дают право на их выполнение, и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию, и теперь перепланировки всех жилых и нежилых зданий и помещений в них (классов СС1, СС2, СС3) можно осуществлять без разрешения Госархстройинспекции (ГАСИ).

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, изменения в перечень были утверждены постановлением Кабмина №236 от 20 марта 2019 года и вступили в силу 23 марта этого года.

По его словам, это решение будет способствовать улучшению инвестиционного климата и дерегуляции отрасли, что, в свою очередь, может положительно отразиться на позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business по компоненту «Получение разрешений на строительство».

«В 2017 году Минрегион разработал перечень несложных работ в строительстве, которые можно выполнять без разрешения и после которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию. Тогда это значительно упростило устройства средств доступности, в частности, пандусов, замену блоков окон, дверей и так далее", - написал Парцхаладзе.

"В прошлом году мы инициировали расширение этого перечня для упрощения ведения деятельности в строительстве, а также улучшения инвестклимата и дерегуляции отрасли. В частности, были включены работы по перепланировке жилых и нежилых зданий и помещений в них (без вмешательства в несущие конструкции), которые относятся к объектам СС2 и СС3. Раньше это было возможно только для объектов СС1», - отметил он, добавив, что теперь по упрощенной процедуре это можно делать по всем жилым и нежилым объектам.

Парцхаладзе считает, что благодаря этим и другим дерегуляционным изменениям в строительной отрасли Украина сможет подняться в рейтинге Doing Business по показателю "Получение разрешений на строительство".

Справка УНИАН. Doing Business характеризует состояние инвестиционного климата в 190 странах мира. Это результат ежегодного исследования, оценивает простоту ведения предпринимательской деятельности. Всемирный банк рассчитывает этот индекс с 2003 года по таким критериям, как легкость открытия нового бизнеса, получение разрешений на строительство, регистрация собственности, получение займа, защита прав инвесторов, уплата налогов и тому подобное.

Сейчас Украина - одна из лидеров по темпам роста в Doing Business среди 190 стран. В общем рейтинге наша страна занимает 71 место. А по показателю "Получение разрешений на строительство" за два года Украина улучшила позицию со 140 до 30-го места.