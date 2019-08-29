Посольство Китая назвало "недружественными" слова советника Трампа по «Мотор Сичи»

Посол КНР в Украине Ду Вэй проведет брифинг в посольстве 30 августа для представления официальной позиции Китая в ответ на эти заявления.

Посольство Китайской Народной Республики в Украине считает недружественными заявления советника президента США Джона Болтона, сообщает пресс-служба посольства.

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"На днях советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Украину с визитом, в период которого высказался в недружественном ключе по отношению к сотрудничеству между Китаем и Украиной", - сказано в сообщении, передает liga.net.

Посол КНР в Украине Ду Вэй проведет брифинг в посольстве 30 августа для представления официальной позиции Китая в ответ на эти заявления.

Мотор Сич - одно из главных авиационных предприятий постсоветского пространства. Оно производит авиадвигатели и газотурбинные установки, поставляя свою продукцию в более чем 100 стран.

Напомним, 27 августа советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил в Киеве, что США предостерегают Украину от сотрудничества с Китаем.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что Болтон попытается убедить украинское правительство не продавать китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation "Мотор Сич". В Белом Доме считают, что эта сделка даст Китаю важные оборонные технологии и позволит ему расширить военный потенциал.

Китай заинтересован в покупке более 50% Мотор Сичи, еще 25% может безвозмездно получить ГК "Укроборонпром". Сделку должен одобрить Антимонопольный комитет. По данным СМИ, китайцы обязуются внести в госбюджет $100 млн на развитие авиастроительной отрасли Украины.