Доход "Укроборонпрома" от реализации продукции в 2018 году вырос на треть

В то же время расходы на себестоимость продукции выросли в среднем за год на 44% по сравнению с 2017 годом.

Чистый доход от реализации продукции предприятий, входящих в состав государственного концерна "Укроборонпром", в 2018 году вырос на 32% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года – до 37,6 миллиарда гривень.

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Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

"К примеру, производство высокоточного оружия и боеприпасов выросло с 2,7 до 5,8 миллиарда гривень по показателю чистой выручки. Чистый доход предприятий РЛС, радиосвязи и специального приборостроения вырос с 2,3 до 3,4 миллиарда гривень, а бронетанковой отрасли – с 5 до 6,44 миллиарда гривень", - сказано в сообщении.

В то же время расходы на себестоимость продукции выросли в среднем за год на 44% по сравнению с 2017 годом.

"Наибольший процент в себестоимости имеют две составляющие – затраты на сырье, основные материалы, комплектующие и полуфабрикаты (31,5% в 2018 году), а также – текущий ремонт, содержание оборудования и общепроизводственные расходы (49% в 2018 году)", - сказано в сообщении.

В госконцерне добавили, что его предприятия в 2018 году уплатили налогов и сборов на 6,8 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более ста предприятий ОПК Украины.