Чиновников «Укроборонпрома» уличили в присвоении более 6 миллионов долларов

Установлено, что злоупотребление произошло при заключении внешнеэкономического контракта по поставке Госпогранслужбе Украины подвесной системы раннего обнаружения.

Сотрудники Департамента контрразведки Службы безопасности Украины выявили факты завладения должностными лицами почти 6,8 млн долларов в оборонной сфере.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Читайте такжеВ СНБО хотят снять гриф секретности с оборонных закупок

Отмечается, что главная военная прокуратура ГПУ осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту завладения денежными средствами в сумме 6 млн 739 тыс. 213 долларов при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП «Укроборонпром» по поставке Государственной пограничной службе Украины подвесной системы раннего обнаружения.

Уголовное производство зарегистрировано по материалам ДКР СБУ.

«Прокуроры главной военной прокуратуры при оперативном сопровождении Департамента контрразведки СБУ и участии сотрудников Центра специальных операций «А» СБУ уже провели и проводят до сих пор в служебных помещениях Кабинета министров, Государственной пограничной службы, Государственной фискальной службы и ГП ГХВП «СпецТехноЭкспорт» следственные действия, направленные на изъятие оригиналов документов и других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение по уголовному производству», - сообщили в ГПУ.

Напомним, 18 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче в правоохранительные органы материалов о еще одну коррупционную схему в оборонной промышленности, с помощью которой за сомнительными контрактами на оффшорные компании было выведено почти 30 млн долларов США.