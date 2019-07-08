В Украине прекратила работу государственная лотерея "Космолот"

В Украинской нацлотерее просят с 6 июля не принимать ставки в лотерее "Космолот" как в наземных пунктах распространения, так и на сайте и других онлайн-ресурсах, имеющих похожие названия.

Украинская национальная лотерея (УНЛ) сообщила о прекращении распространения государственной денежной мгновенной лотереи "Космолот" с 6 июля 2019 года.

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Как сообщили в пресс-службе УНЛ, продажа лотерейных билетов (прием ставок/оплаты участия) лотереи "Космолот" осуществлялась до 23:59:59 5 июля.

"Все принятые оплаты за участие в государственной денежной мгновенной лотерее "Космолот" после 23:59:59 часов 5 июля 2019 года будут считаться незаконными и нарушающими требования закона Украины "О государственных лотереях в Украине" и закона "О запрете игорного бизнеса в Украине", - сказано в сообщении.

В частности, последним днем действия выданных УНЛ удостоверений для распространения государственной денежной мгновенной лотереи "Космолот" является 5 июля, а с 6 июля прекращаются договоры поручения и передоверия на распространение государственной денежной мгновенной лотереи "Космолот".

В связи с этим в УНЛ просят после 23:59:59 5 июля не принимать ставок в лотерее "Космолот" как в наземных пунктах распространения, так и на интернет-сайте и на других онлайн-ресурсах, имеющих похожие названия.

Справка УНИАН. Принятие и осуществление оплаты (ставок) в азартных играх на деньги, кроме как проведение государственной лотереи, является запрещенным видом деятельности в соответствии с законом Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине", что может повлечь за собой административную и уголовную ответственность согласно действующему законодательству.