Рост промпроизводства в Украине замедлился до 1,6%

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство снизилось на 0,5%.

Рост промышленного производства в Украине в мае 2019 года в годовом выражении – к маю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 1,6% с 5,2% в апреле.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней рост промпроизводства в мае в годовом выражении замедлился до 0,6% с 4,4% месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в мае снизилось на 0,5% без учета корректировки на эффект календарных дней, или на 0,8% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в мае в годовом выражении зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 35,6%, добыче каменно и бурого угля – 6,8%, химической промышленности – 6,7%.

Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве электрического оборудования – на 25,5%, производстве автотранспортных средств – на 9%, текстильном производстве – на 8,2%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, рост промышленного производства в Украине в апреле 2019 года в годовом выражении – к апрелю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 5,2% с 2,1% в марте.

В 2018 году промпроизводство в Украине выросло на 1,1% после падения на 0,1% в 2017 году.