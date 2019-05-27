Принцип «нулевого километра» в живом квартале «Файна Таун» от KAN Development

25 мая в Киеве официально открылся жилой квартал «Файна Таун» от KAN Development.

Девелоперы нового жилого комплекса - компания KAN, создали комфортную среду для жизни современного человека по принципу «нулевого километра» — то есть живи там, где работаешь и работай там, где живешь. Вместо того, чтобы тратить драгоценные часы своей жизни на добирания на работу или отдых со всей семьей в столичных пробках, специалисты KAN организовали квартал «Файна Таун» так, что вся необходимая инфраструктура размещена в собственном дворе.

Жителям комплекса больше не нужно ехать в другую часть города, чтобы пройтись по магазинам, посетить доктора или насладиться мороженным в уютном кафе. Теперь это все можно воплотить прямо у себя дома, так как в комплексе уже реализованы множество «файных» кофеен, магазинов и ресторанов, что уютно разместились на первых этажах домов. Кроме того, жители «Файна Таун» имеют возможность работать в местных коворкингах, отдыхать в гамаках в зелени дворов или миловаться фонтаном, - то есть в квартале есть все необходимое для комфортной и насыщенной жизни в Киеве нашей мечты.

А для того, чтобы соответствовать современным требованиям киевлян и гостей столицы, которые руководствуются философией «нулевого километра», KAN обратили особое внимание на инновационное наполнение живого квартала. С этой целью часть улицы Салютная в рамках «Файна Таун» превратили в первую в Киеве smart-street. Наполнение улицы включает в себя: видеонаблюдение, которое интегрировано в программу «Безпечне місто», LED-освещение, 2 станции подзарядки электромобилей, лавочки с USB-зарядными устройствами, которые питаются от солнечных панелей; тактильные элементы, заниженные бордюры для удобства всех категорий жителей, а также яркую выделенную полосу для велосипедистов и роллеров.

Чтобы подтвердить реноме «Файна Таун» как полноценного «города в городе» девелопер также предусмотрел продолжительную пешеходную променаду длиною почти в 3 км с разнообразными ландшафтными парками, дворами без автомобилей, игровыми зонами с аттракционами, велодорожками, площадками для барбекю и выгула собак, разнообразными спортивными полями.

А для максимально удобной жизни жителей было создано мобильное приложение «Файна Таун», которое включает себя контроль безопасности, контроль работы ЖЕКа, оформление и оплату коммунальных платежей, бронирование зон отдыха и другие услуги.