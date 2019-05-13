Нацкомиссия больше не будет регулировать утилизацию бытовых отходов

Это обусловлено вступлением в силу положений нового Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах".

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 мая утратила полномочия по регулированию сферы переработки и захоронения бытовых отходов в связи со вступлением в силу положений нового Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах".

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Об этом сообщается в письме регулятора, размещенном на сайте комиссии.

"В соответствии с изменениями, которые вступили в действие 1 мая 2019 года, у НКРЭКУ отсутствуют полномочия по государственному регулированию сферы переработки и захоронения бытовых отходов", - сказано в письме.

Отмечается, что принятый закон лишает местные органы власти права устанавливать тарифы на ряд услуг, которые выделяются из комплекса услуг ЖКХ и плата за которые формирует общий тариф по обслуживанию многоквартирных домов. В числе таких услуг: переработка и захоронение бытовых отходов, централизованное отопление и снабжение холодной водой и другие.

При этом, закон наделяет Кабинет министров правом устанавливать лишь порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами. А конкретные тарифы устанавливают компании, которые по местному конкурсу получают право на предоставление населению услуг по сбору, переработке и захоронению отходов.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Верховная Рада Украины приняла Закон "О жилищно-коммунальных услугах", который направлен на демонополизацию рынка жилищно-коммунальных услуг и предусматривает прозрачное разделение тарифа с указанием размера платы за коммунальные услуги и платы собственно за услуги по управлению.