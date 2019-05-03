Украинцы в марте сократили долги за коммуналку

Задолженность населения Украины по оплате ЖКУ в марте снизилась до 69,2 миллиарда гривень.

По состоянию на конец марта задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг снизилась на 0,3% по сравнению с показателем февраля – до 69,2 миллиарда гривень.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец марта 2019 задолженность населения по оплате за природный газ составила 32,2 миллиарда гривень, за централизованное отопление и горячую воду – 22,4 миллиарда гривень, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 4,5 миллиарда гривень, за централизованную поставку холодной воды и водоотведение – 3,4 миллиарда гривень, за вывоз твердых бытовых отходов – 0,7 миллиарда гривень, за поставку электроэнергии – 6,0 миллиарда гривень.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в марте 2019 года составили 2296,5 гривни.

В марте 2019 года населением страны за жилищно-коммунальные услуги было оплачено 18,0 миллиарда гривень, за поставку электроэнергии – 4,0 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. С начала текущего года, по состоянию на 1 апреля, долг за жилищно-коммунальные услуги в Украине увеличился на 13,6 миллиарда гривень. С начала отопительного сезона долг увеличился более чем на 30 миллиардов гривень.