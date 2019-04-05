Японская Toyota судится с турецкой компанией за право использовать марку Lexus в Украине

Корпорация намерена оспорить регистрацию международной ТМ в Украине турецкими производителями одежды.

Японская корпорация Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском против турецкой компании Murai Tekstil Ve Ticaret Limited Sirketi, следует из материалов дела, опубликованных в госреестре судебных решений.

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Она требует отменить международную регистрацию торговой марки Lexus, зарегистрированной для одежды, обуви, головных уборов, передает liga.net.

Также истец просит обязать Министерство экономического развития и торговли уведомить Всемирную организацию интеллектуальной собственности о досрочном прекращении действия в Украине международной регистрации знака Lexus и опубликовать информацию о прекращении международной регистрации в официальном бюллетене.

Турецкая компания зарегистрировали торговый знак Lexus для 25 класса Международной классификации товаров и услуг еще в 2001 году. Действительна регистрация до 24 января 2021 года. Murai Tekstil Ve Ticaret планировала выпускать одежду под брендом Lexus.

Проблем с использованием названия Lexus для продажи авто в Украине нет. Спор касается исключительно возможности выпуска одежды под премиальным брендом.

Из-за того, что бренд закреплен за турецким производителем, японцы не могут изготавливать брендированную одежду в нашей стране. Футболки, кепки, регланы могут использоваться как для промотирования бренда на мероприятиях, так и продаваться в обычны автосалонах.

В течение пяти лет, которые предшествовали подаче иска, турецкая компания не использовала бренд Lexus, утверждает истец. При этом международная регистрация бренда остается в силе, что мешает истцу Toyota Jidosha получить право использования этой торговой марки.

По делу проведено лишь первое подготовительной заседание суда. Рассмотрение по сути назначено на 26 апреля.

Интересно, что, согласно международному реестру, бренд Lexus для одежды уже зарегистрирован японской Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha в Камбодже, Индонезии, Чили, Австралии, Исландии, Италии, Франции, Дании, Иордании, Папуа Новой Гвинее, Тунисе, Самоа, Тонга, Лаосе, Малайзии и других странах.

Также ожидается регистрация торгового знака Lexus в Мексике, Израиле, Малайзии, США.