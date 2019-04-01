Lexus может представить свой первый минивэн

На своей официальной странице в Facebook компания опубликовала тизер новой модели, премьера которой состоится на автосалоне в Шанхае в апреле 2019 года.

Компания Lexus в 2019 году может представить первый в своей истории минивэн, сообщает тайваньское подразделение автопроизводителя.

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На своей официальной странице в Facebook компания опубликовала тизер новой модели, премьера которой состоится на автосалоне в Шанхае в апреле 2019 года.

Фото, на котором изображены фары и решетка радиатора с эмблемой Lexus, сопровождает подпись «The Luxury of Space» и текст «Когда автомобиль превращается в личное приватное пространство».

Напомним, в настоящее время в линейке Lexus представлены только кроссоверы, седаны и купе.