Lexus может представить свой первый минивэн
13:04, 01 апреля 2019Транспорт
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На своей официальной странице в Facebook компания опубликовала тизер новой модели, премьера которой состоится на автосалоне в Шанхае в апреле 2019 года.
фото Lexus
Компания Lexus в 2019 году может представить первый в своей истории минивэн, сообщает тайваньское подразделение автопроизводителя.
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На своей официальной странице в Facebook компания опубликовала тизер новой модели, премьера которой состоится на автосалоне в Шанхае в апреле 2019 года.
Фото, на котором изображены фары и решетка радиатора с эмблемой Lexus, сопровождает подпись «The Luxury of Space» и текст «Когда автомобиль превращается в личное приватное пространство».
Напомним, в настоящее время в линейке Lexus представлены только кроссоверы, седаны и купе.
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