Гостиницы в Украине обяжут оборудовать номера для людей с инвалидностью

Теперь в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах не менее 10% жилых мест должны проектироваться универсальными, с учетом расселения лиц с инвалидностью, которые передвигаются на колясках.

При строительстве и реконструкции гостиниц в Украине с 1 апреля 2019 года необходимо проектировать в них не менее 10% номеров универсальными - такими, которые будут учитывать потребности каждого человека, в частности, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения заложены в новой государственной строительной норме (ГСН) "Инклюзивность зданий и сооружений".

"На пальцах одной руки можно пересчитать гостиницы в Киеве, которые сегодня имеют беспрепятственный доступ для людей с инвалидностью и удобные универсальные номера. Еще хуже ситуация в других украинских городах. При том, что в Украине всего насчитывается около 2500 отелей и гостиничных комплексов", - написал он.

"Равный доступ к этим заведениям должны иметь все", - подчеркнул Парцхаладзе. Поэтому, по его словам, в новой ГСН относительно инклюзивности зданий и сооружений было предусмотрено обязательное требование - при проектировании гостиниц организовывать не менее 10% номеров универсальными и удобными для всех категорий граждан, в том числе, людей с инвалидностью и другого маломобильного населения.

Парцхаладзе отметил, что в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах не менее 10% жилых мест должны проектироваться универсальными, с учетом расселения любых категорий посетителей, в том числе и лиц с инвалидностью, которые передвигаются на колясках.

По словам чиновника, такие изменения будут способствовать повышению доступности гостиничных заведений и позволят повысить уровень обслуживания в них.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, около 10% украинцев имеют инвалидность, и они остаются изолированными от общества из-за недоступности общественных заведений, транспорта, улиц и другой инфраструктуры, в частности, не могут пользоваться услугами отелей. 80% людей с инвалидностью в Украине являются работоспособными и активными. Но реализация их прав невозможна, пока в Украине не будет создана реальная безбарьерная среда", - отметил он.

Парцхаладзе добавил, что "статистика ужасающая". "Почти 90% пандусов построены неправильно, тактильной плитки практически нет, и многие даже не знают, зачем она нужна, отсутствуют другие элементы доступности. Так не должно быть!», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.