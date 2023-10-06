Продать американскую валюту можно в среднем по курсу 37,70 грн, евро – 40,00 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 6 октября, укрепился на 5 копеек – до 38,20 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня укрепился также на 5 копеек и составляет 40,70 грн за евро.

Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,70 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,00 грн за евро.

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Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне у "ПриватБанка" 5 октября остался на уровне предыдущего показателя – 37,85 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении вчера также не изменился и составляет 40,75 грн за евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 6 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 38,62 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на сегодня установлен на уровне 38,54 грн/евро, то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, в течение 9-15 октября характерными чертами наличного рынка валют станут более активные курсовые колебания на межбанке в зависимости от уровня спроса и предложения на валюту и определенные аритмические колебания наличных курсов, которые отчасти будут спровоцированы обменными пунктами.

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