Размер помощи составит 2 220 грн на человека.

10 тысяч украинцев с временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий получат дополнительные выплаты.

Как сообщает Министерство социальной политики Украины, 8 августа подписан Меморандум о взаимопонимании с Обособленным подразделением иностранной неправительственной организации "ACTED" для предоставления материальной помощи украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях или в населенных пунктах, находящихся в зоне активных боевых действий.

Выплаты получат те, кто подал заявку на ее получение через платформу "єДопомога" .

"В соответствии с положениями Меморандума, поддержкой дополнительно к государственным программам будет охвачено 10 000 человек из числа наиболее уязвимых групп из временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий. Размер пособия составит 2 220 грн на человека в месяц единовременной выплатой на три месяца. На начальном этапе это будут жители Харьковской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей",- сказано в сообщении.

Справка. ACTED является неправительственной организацией со штаб-квартирой в Париже (Франция).

ACTED работает в Украине с 2015 года, реагируя на чрезвычайные и долгосрочные потребности уязвимых групп населения, проживающих вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. За последние два года ACTED расширил свою деятельность на территории Харькова, Херсона и региона Азовского моря.

С 24 февраля 2022 года ACTED активизирует свою деятельность для поддержки пострадавших людей в "горячих точках" в Украине, перемещенных лиц и эвакуируемых лиц по всей Украине, а также групп беженцев в соседних странах Центральной Европы.

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