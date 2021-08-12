Специальные условия налогообложения будут определены Налоговым кодексом Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обещает создать лучшие налоговые условия для IT-сектора.

Как сообщает пресс-служба президента, в Международный день молодежи, который Украина со следующего года будет отмечать вместе со всем мировым сообществом, президент Владимир Зеленский встретился с победителями самого масштабного всеукраинского флешмоба #IamUkraineNow, который состоялся в рамках промокампании Ukraine NOW.

Глава государства поделился планами власти по более активному взаимодействию с прогрессивной и талантливой молодежью, рассказал о программах поддержки, которые будут реализовывать в Украине в ближайшее время.

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Так, президент рассказал о ряде шагов, направленных на развитие экономики, о диджитализации и подписанном им недавно базовом законе, который будет стимулировать развитие цифровой экономики в Украине. Среди прочего этот документ вводит и определяет основы функционирования правового режима "Дия Сити", который предусматривает специальные условия налогообложения. Эти условия будут определены Налоговым кодексом Украины.

"У нас будут лучшие налоговые условия для IT-сектора. Одни из лучших в мире. Мы развиваемся в этом направлении", – констатировал президент.

Также Зеленский напомнил об идее создания президентского университета, начало работы которого запланировано на 2023 год. Он отметил, что заведение должно стать современным инновационным образовательным и научным центром, что обеспечит подготовку лидеров для стратегических отраслей развития государства, а важной составляющей образовательного процесса станет получение практических навыков в современных лабораториях.

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Автор: Виталий Саенко