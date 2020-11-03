По его словам, в планах министерства через три-четыре года увеличить количество рабочих мест в украинском IT-секторе до 450 тысяч с сегодняшних 200 тысяч.

Министерство цифровой трансформации планирует за несколько лет увеличить долю IT-сектора с 3% до 10% валового внутреннего продукта.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на пресс-брифинге в Киеве.

"Наша глобальная цель – за несколько лет увеличить долю IT в ВВП нашей страны с трех до десяти процентов. И мы делаем все для того, чтобы этого достичь", - сказал он.

По словам министра, сегодня на украинском IT-рынке работают 200 тыс. человек. Однако в планах через три-четыре года увеличить количество рабочих мест в этом секторе до 450 тысяч.

Что этому предшествовало

Минцифры планирует в ноябре подать в Верховную Раду законопроект о виртуальной свободной экономической зоне для IT-компаний со специальным налоговым режимом "Дія.City".

По словам вице-премьера Федорова, виртуальная свободная экономическая зона для IT-компаний со специальным налоговым режимом "Дія.City" станет крупнейшим в Европе технологическим хабом.

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Автор: Богдан Слуцкий