Министерство цифровой трансформации планирует за несколько лет увеличить долю IT-сектора с 3% до 10% валового внутреннего продукта.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на пресс-брифинге в Киеве.
"Наша глобальная цель – за несколько лет увеличить долю IT в ВВП нашей страны с трех до десяти процентов. И мы делаем все для того, чтобы этого достичь", - сказал он.
По словам министра, сегодня на украинском IT-рынке работают 200 тыс. человек. Однако в планах через три-четыре года увеличить количество рабочих мест в этом секторе до 450 тысяч.
Что этому предшествовало
- Минцифры планирует в ноябре подать в Верховную Раду законопроект о виртуальной свободной экономической зоне для IT-компаний со специальным налоговым режимом "Дія.City".
- По словам вице-премьера Федорова, виртуальная свободная экономическая зона для IT-компаний со специальным налоговым режимом "Дія.City" станет крупнейшим в Европе технологическим хабом.
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