Владимир Зеленский обсудил вопрос о восстановлении экономики Украины с главой Всемирного банка и исполнительным директором Международного валютного фонда.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что мировые финансовые институты уже согласовали решение о выделении десятки миллиардов долларов на восстановление Украины после войны.

Об этом он сказал в видеообращении.

"Мы уже думаем о будущем. Для всех украинцев. После войны. О том, как оживить наши города, как восстановить экономику. Я говорил с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом, исполнительным директором Международного валютного фонду Кристалиной Георгиевой. Имеем согласие между крупнейшими финансовыми институтами о поддержке Украины. Уже есть решение о неотложной помощи и о десятках миллиардов долларов на восстановление Украины после войны", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что это только первые решения.

"Говорил с президентом Турции Эрдоганом. Говорил с лидерами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. С президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Главная тема - членство в ЕС для Украины", - подчеркнул президент.

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