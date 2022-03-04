Эта экстренная поддержка станет доступной в течение нескольких дней.

Совет Европейского инвестиционного банка утвердил 668 млн евро экстренной финансовой поддержки для Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте банка.

"Совет утвердил экстренную финансовую поддержку для Украины в размере 668 млн евро. Этот пакет первичной помощи для разрушенной войной страны гарантируется ЕС в рамках Мандата внешнего кредитования и дополняет другие инициативы, анонсированные институтами ЕС. Это поможет украинским властям удовлетворить самые насущные финансовые потребности, в частности закупку продовольственных товаров, медикаментов и горючего для граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта экстренная поддержка станет доступной в течение нескольких дней. ЕИБ перескажет средства, доступные в пределах двух кредитов ЕИБ, которые сначала были предоставлены с целью поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, а также агросектора Украины.

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) - это институция долгосрочного кредитования Европейского Союза. Его владельцами являются государства-члены Евросоюза. Банк предоставляет доступ к долгосрочному финансированию для разумного инвестирования для внедрения политик ЕС.

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