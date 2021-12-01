Эти средства можно использовать на приобретение собственной недвижимости, электромобиля, получение образования и смену профессии.

Кабинет министров запустит программу "Украинская мечта", предусматривающую кредитование по ставке 5% годовых для граждан, которые добросовестно платят налоги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время ежегодного послания в зале парламента заявил президент Владимир Зеленский.

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"Вскоре мы запускаем программу "Украинская мечта", по которой каждый гражданин нашей страны, который честно платит налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости, электромобиля и получения образования или профессии", - сказал он.

Также Зеленский отметил, что государство, несмотря на глобальную пандемию и экономический кризис, стабилизировало экономическую ситуацию.

"В 2021 году размер экономики Украины впервые достигнет рекордного уровня за период независимости – превысит 190 млрд долларов. Это больше, чем в докризисных 2008 и 2013 годах. Впервые, начиная с того же 2013 года, мы снизим государственный долг до уровня ниже 50% ВВП. При том, что в последние годы в большинстве стран он стремительно рос, и в среднем в мире превышает почти 90%. Наши золотовалютные резервы выросли и сегодня достигают 30 миллиардов долларов. Это является самым высоким показателем с того же 2013 года", - отметил президент.

Долларовый ВВП:

По данным Всемирного банка, долларовый ВВП Украины достигал самых высоких значений в 2008 году - 179,8 млрд долл. и в 2013 году - 183,3 млрд долл.

Автор: Дмитрий Шварц