Большинство из тех предприятий и организаций, которые работают, не имеют возможности платить сотрудникам заработные платы на довоенном уровне.

В мае в Украине в большинстве профессиональных сфер продолжается снижение заработных плат.

Об этом говорится в исследовании экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

"Украинские компании озвучивают, что в условиях войны одной из главных задач для них является содержание и поддержка действующих работников. Однако большинство из тех предприятий и организаций, которые работают, не имеют возможности платить сотрудникам заработные платы на довоенном уровне. Новым сотрудникам, которых нанимают компании, предлагают зарплаты тоже ниже, чем это было до войны", - говорится в сообщении.

Анализ базы актуальных вакансий показал, что в мае в большинстве профессиональных сфер продолжается снижение заработных плат. Наименьшие зарплаты предлагают в сферах: безопасность (9 200 грн), туризм, гостиницы, рестораны (9 500 грн), начало карьеры, студенты (10 300 грн), добыча сырья (в среднем 11 000 грн), специалистам сферы инсталляции и сервиса (12 600 грн), банки, инвестиции, лизинг (13 100 грн).

Сложнее всего сейчас найти работу юристам, страхователям, работникам сферы обслуживания, красоты и спорта, охранникам, педагогам и ученым, домашнему персоналу, специалистам, работавшим в сфере автомобильного бизнеса, закупок. Для них сейчас меньше всего актуальных вакансий.

Неутешительной тенденцией является то, что почти во всех профессиональных сферах прослеживается снижение средней заработной платы. За исключением нескольких профессиональных сфер, падение медианной зарплаты в мае составило от 9% до 58%.

"Справедливым будет отметить сферы, в которых зарплаты либо удержались и том же уровне, что и в предыдущем месяце, либо немного повысились. В сфере автомобильного бизнеса, несмотря на то, что падение зарплат с начала войны произошло более чем на 50%, в мае средняя зарплата в открытых вакансиях немного увеличилась с 11 000 грн (в апреле) до 14 500 грн (в мае)", - подчеркнули аналитики.

В сфере производства и сельского хозяйства средняя зарплата выросла с 13 300 грн (в апреле) до 16 600 грн (в мае). Медики и фармацевты входят в наиболее востребованных специалистов, однако уровень зарплат для них не слишком высок. Правда, в мае средняя заработная плата в открытых вакансиям для них повысилась с 14 900 грн (в апреле) до 18 200 грн (в мае).

Что касается анализа зарплат по регионам, то самые высокие зарплаты предлагают в Киеве. Столица вернула уверенное лидерство по размеру заработных плат, которое было потеряно с начала войны. В киевских компаниях в среднем предлагают 29 200 грн ежемесячной зарплаты.

Также высокие средние зарплаты в мае предлагают в Полтавской области (22 300 грн), Львовской области (21 600 грн), Одесской области (21 000 грн), в Ивано-Франковской области (19 400 грн) и Харьковской области (19 000 грн).

Самые низкие зарплаты в мае в открытых вакансиях предлагаются в Черниговской области (в среднем 12 400 грн), Тернопольской области (13 100 грн), Волынской области (13 600 грн), Киевской области (13 800 грн), Закарпатской области (14 100 грн) и Черновицкой области (14 200 грн).

Как сообщал УНИАН, в Украине средняя заработная плата с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину снизилась на 10%.