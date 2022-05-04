В пятерку профессий с самыми низкими зарплатами в апреле вошли специалисты сферы медицина и фармацевтика.

Средняя заработная плата с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину снизилась на 10%.

Как сообщается в экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua средняя заработная плата в апреле во всех открытых вакансиях на кадровом портале составляла 18 тысяч 700 гривен.

"Стоит отметить, что достаточно высокий уровень медианной зарплаты объясняется тем, что структура предложений по профессиональным сферам сейчас очень изменилась по сравнению с довоенным периодом. Меньше всего пострадала от кризиса на рынке труда ІТ-отрасль. Поэтому, несмотря на то, что сейчас компании разных секторов экономики или уже вернулись к работе, или начинают процесс восстановления своей деятельности, доля предложений о работе для ІТ-специалистов значительно превышает предложения работы для представителей других профессий", - говорится в сообщении.

То есть, как отмечается в исследовании, самые высокие зарплаты в IT-сфере формируют достаточно высокий показатель средней зарплаты.

"В ІТ-сфере зарплаты всегда были высокими, не снизились они и сейчас. В среднем по всем регионам Украины айтишникам в апреле предлагают 108 100 грн, в прошлом месяце средняя заработная плата в ІТ-сфере составляла 86 500 грн", - говорится в сообщении.

Также в пятерку профессиональных сфер, в которых в апреле предлагают высокие зарплаты, вошли специалисты сферы маркетинг, реклама, PR со средней месячной выплатой 26 600 грн, специалисты из сферы добыча сырья (26 500 грн), а также специалисты сферы строительства (25 300 грн).

При этом в пятерку профессий с самыми низкими зарплатами в апреле вошли менеджеры по персоналу (15 500 грн), специалисты сферы медицина, фармацевтика (14 900 грн), специалисты сферы HoReCa (14 000 грн). Самые низкие зарплаты в апреле в среднем предлагают в сельском хозяйстве (13 300 грн) и в автомобильном бизнесе (11 000 грн).

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля 2022 года РФ ворвалась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

По состоянию на 21 апреля в Украине начал оживать малый бизнес. Число не работающих предприятий за месяц снизилось с 42% до 26%. По данным НБУ по состоянию на 3 мая почти каждая пятая украинская компания до сих пор не работает через войну.

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