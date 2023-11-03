Улучшение прогнозов касается как 2023-го, так и 2024-го годов.

Кабинет министров улучшил прогноз роста реальной заработной платы украинцев в 2023 и 2024 годах. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту государственного бюджета на 2024 год, подготовленного ко второму чтению.

За оценками Министерства экономики, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников (брутто) составляла 14 847 гривен, тогда как скорректированная на уровень потребительских цен она сократились на 11,9%.

По итогам 2023 года номинальная среднемесячная зарплата (брутто) составит 18 527 гривен, а номинальная зарплата, скорректированная на инфляцию, вырастет на 10,1%. При этом в прогнозе к первому чтению проекта госбюджета Минэкономики ожидал этот рост на уровне 5,2%.

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"Учитывая меньшую ожидаемую потребительскую инфляцию, прогноз изменения реальной заработной платы повышен с "плюс" 5,2 процента до "плюс" 10,1 процента. Показатель ожидаемого уровня среднемесячной заработной платы на 2023 год в номинальном измерении был скорректирован в сторону увеличения до 18 527 гривен (на 409 грн больше по сравнению с первым чтением)", - указано в пояснительной записке.

Также в правительстве ожидают дальнейшего роста зарплат украинцев и в 2024 году. Предполагается, что номинальная среднемесячная зарплата (брутто) составит 21 809 гривен, а номинальная зарплата, скорректированная на инфляцию, вырастет на 8,5%. В предыдущем прогнозе ожидаемый рост на 6,0%.

Госбюджет-2024

Верховная Рада утвердила проект государственного бюджета на 2024 год в первом чтении 19 октября, после чего направила документ на доработку в правительство.

В Кабмине подчеркнули, что ключевым моментом проекта госбюджета-2024 является финансирование сектора безопасности обороны - на него планируют направить 1,685 триллиона гривен, что больше половины расходной части.

2 ноября правительство одобрило проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" ко второму чтению.

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