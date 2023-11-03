Потребность во внешней поддержке предлагают сократить почти на $2 миллиарда.

Кабинет министров одобрил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" ко второму чтению.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, в обновленном документов потребность во внешней финансовой поддержке составляет около 41 млрд долларов, тогда как в первом варианте - 42,9 миллиарда.

Достичь этого удалось благодаря увеличению плановых доходов в результате пересмотра макропоказателей и учета других дополнительных поступлений, отметили в Минфине. В частности, предусмотрено более быстрое восстановление реального валового внутреннего продукта в 2023 году - если в предыдущем прогнозе оно составляло 2,8%, то теперь его увеличили до 5%.

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Кроме того, курс гривны на конец периода ко второму чтению составляет 38,6 грн/долл. по сравнению с 40,2 грн/долл. на первое чтение.

"Также в прогнозе на 2024 год был скорректирован в сторону уменьшения показатель потребительской инфляции – с 10,8% до 9,7% (декабрь к декабрю прошлого года). Также скорректировано предположение относительно курса гривны 40,7 грн за долл. США (средний курс за год) ко второму чтению по сравнению с 41,4 грн за долл. США в предварительном прогнозе", - добавили в Минфине.

Доходная часть проекта госбюджета-2024 увеличена по сравнению с первым чтением на 22,2 млрд грн – до 1,77 трлн грн.

Расходы и предоставление кредитов увеличены в законопроекте ко второму чтению по сравнению с первым чтением на 95,2 млн грн – до 3,36 трлн грн.

"Ко второму чтению предельный объем дефицита был уменьшен на 22,1 млрд грн (до 1 571,5 млрд грн), что согласовано с Международным валютным фондом", - отметили в Минфине.

Госбюджет-2024

Верховный Совет утвердил проект госбюджета на 2024 год в первом чтении 19 октября, после чего направил документ на доработку в правительство.

В правительстве подчеркнули, что ключевым моментом проекта Госбюджета-2024 есть финансирование сектора безопасности и обороны - на него планируют направить 1,685 триллиона гривен, что больше половины расходной части.

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