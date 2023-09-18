Вторая по объемам статья расходов - покупка, ремонт и производство техники и оружия.

Проект государственного бюджета Украины на 2024 год, который Кабинет министров после утверждения передал на рассмотрение Верховной Рады, предусматривает расходы на национальную безопасность и оборону в сумме 1,69 триллиона гривен или 21,6% валового внутреннего продукта. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту.

Наибольшей статьей расходов является денежное обеспечение и заработная плата (с начислениями), которая составляет 1,07 триллиона гривен, или 63% от всех расходов на оборону в 2024 году.

Еще 311 миллиардов предусмотрено на создание, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной (специальной) техники, 61 миллиард – на горюче-смазочные материалы, вещевое и другие виды обеспечения, а 30 миллиардов – на продукты питания.

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На медикаменты и перевязочные материалы в следующем году планируют направить 1,2 миллиарда гривен, а на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 8,44 миллиарда.

Еще почти 63 миллиарда гривен в проекте госбюджета проходят, как другие расходы на сектор безопасности и обороны.

Проект госбюджета-2024-детали

В прошлую пятницу, 15 сентября, правительство утвердило и направило на рассмотрение парламента проект государственного бюджета на 2024 год. Доходная часть проекта госбюджета-2024 составляет 1,56 триллионов гривен, что на 345 миллиардов больше по сравнению с текущим годом. Расходная часть составляет 3,1 триллиона (+325 миллиардов к текущему году).

Покрывать дефицит бюджета государство планирует в основном с помощью международных льготных кредитов и грантов.

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