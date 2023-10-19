Далее Кабмин прорабатывает документ с учетом выводов и предложений депутатов.

Верховная Рада утвердила проект государственного бюджета на 2024 год в первом чтении.

"Парламент принял в целом выводы и предложения народных депутатов в бюджет на 2024 год. Это первое чтение бюджета. За - 285 депутатов. Далее Кабмин прорабатывает документ с учетом выводов и предложений и до 20 ноября должно быть окончательное голосование за проект бюджета", - сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале

Также он напомнил, что доходная часть госбюджета составляет 1,746 триллиона гривен, расходная – 3,3 триллиона, а предельный объем дефицита – 1,593 триллиона.

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По словам Железняка, из фракции "Слуга народа" проект поддержали 200 депутатов, "Платформа за жизнь и мир" дала еще 17 голосов, "За будущее" – 14, "Голос" и "Доверие" – по 16, "Восстановление Украины" – 11. Из внефракционных свои голоса "за" отдали 11 депутатов.

"Европейская солидарность" и "Батькивщина" не дали ни одного голоса.

Госбюджет-2024

Правительство 15 сентября утвердил проект государственного бюджета на 2024 год, после чего подал его в парламент на рассмотрение.

В Кабмине рассказали о расходах на армию в 2024 году. Ключевым моментом проекта госбюджета-2024 является финансирование сектора безопасности и обороны - на него планируют направить 1,685 триллиона гривен, то есть, более половины расходной части.

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