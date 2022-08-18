Большинство этих денег должно перейти украинцам, пострадавшим от вторжения России.

Группа западных адвокатов решила отобрать до $1 триллиона у российских компаний и граждан РФ, которые попали под санкции.

Об этом пишет Bloomberg.

Сейчас юристы, которые возглавляют фирмы McCue Jury & Partners и Mishcon de Reya, ищут деньги, чтобы инициировать судебные процессы и добиться конфискации имущества. Они назвали себя Альянсом за правосудие Украины.

Большинство из конфискованных денег, в случае выигрыша дел, должно уйти украинцам, пострадавшим от вторжения России, а инвесторы и юристы заработают свои проценты.

Ожидается, что судебные процессы будут тяжелыми и затянутся на долгие месяцы. Значительная часть активов расположена в непрозрачных оффшорных юрисдикциях, поэтому их изъятие будет сложным и длительным процессом со скудным правовым прецедентом. Ситуация осложняется тем, что около 20 россиян, попавших под санкции, в том числе Фридман, Абрамович и Авен, обжаловали введенные ограничения в Европейском суде.

По словам Джейсона Маккью, партнера-основателя лондонской компании McCue Jury & Partners, адвокаты уже определили активы на сумму $200 миллиардов. Сейчас юристы ищут финансирование для открытия исков против россиян, которые попали под санкции в Великобритании, от имени 50 000 украинских беженцев.

Как ранее сообщал УНИАН, Европейский союз готовит директиву о конфискации арестованных российских активов по решению суда.

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