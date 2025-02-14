Рада может выделить дополнительные 5-7 млрд долларов на оборону из замороженных российских активов.

Впервые с начала вторжения Украина имеет резерв внешней помощи минимум на год вперед. Благодаря программе ERA на 50 млрд долларов за счет российских активов Украина полностью покроет дефицит бюджета - 38 млрд долларов - в 2025 году. Об этом сообщили в Центре экономической стратегии (ЦЭС).

Секретарь комитета по вопросам бюджета в Верховной Раде Владимир Цабаль на организованном ЦЭС событии рассказал, что парламент может выделить дополнительные 5-7 млрд долларов на оборону из замороженных российских активов.

По его словам, в Раде рассматривают три сценария, как распределить финансовую "подушку":

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-потратить все дополнительные 25 млрд долларов на безопасность и оборону;

-жить по бюджету-2025 и перенести эти средства на 2026 год;

-реалистичный средний вариант - часть (5-7 млрд долларов) потратить в этом году, часть отложить.

Депутат напомнил, что каждый предыдущий год в бюджете планировались значительно более низкие расходы на сектор безопасности и обороны, чем фактически получалось на конец года. Например, в 2024-м было добавлено полтриллиона гривен внутри года.

"В 2025 году расходы на сектор безопасности и обороны заложены лишь на 3% больше, тогда как прогнозируемая инфляция - 9%. Это означает, что в реальных гривнах финансирование уменьшится на 6%. Значит ли это, что мы купим на 6% меньше оружия или сократим финансирование армии? Конечно, нет", - приводит ЦЭС слова Цабаля.

Депутат считает, что из этих 25 млрд долларов минимум 5-7 млрд - это расходы, "которые Минфин и Кабмин уже держат в голове".

Остается вопрос относительно примерно 17-20 млрд долларов. По мнению Цабаля, правильное решение - баланс между сценариями: значительную часть средств направить на оружие и финансирование армии, ведь в 2025 году помощь партнеров в военной технике меньше, чем в 2024-м.

В то же время, поскольку на 2026 год пока единственный подтвержденный источник финансирования - Ukraine Facility, часть этих средств (5-10 млрд долларов) следует зарезервировать, чтобы хотя бы частично покрыть будущий дефицит бюджета.

Международная помощь Украине

В январе в государственный бюджет Украины поступило 3 млрд евро от ЕС в рамках инициативы ERA, предусматривающей предоставление Украине средств от замороженных активов РФ. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, это был первый транш средств от Евросоюза, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов.

В целом инициатива стран G7 ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов, из которых 20 млрд долларов предоставит Европейский Союз.

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