За год-два Россия может полностью потерять все, что заработала за 20 лет бешеных нефте-газовых сверхприбылей.

Война против Украины быстро истощает стратегические финансовые резервы России, которые были накоплены в течение предыдущих двух десятилетий. Так называемый "Фонд национального благосостояния" (ФНБ) за два года войны потерял почти половину своих высоколиквидных запасов, пишет Bloomberg.

Отмечается, что именно высоколиквидная часть ФНБ, которая состоит из денежных и инвестиционных активов, в конце прошлого года составила 5 триллионов рублей (56,5 миллиардов долларов) против 8,9 триллионов рублей до полномасштабного вторжения.

Остальная часть ФНБ, состоящая из менее ликвидных активов (акций российских же компаний, облигаций и т.п.), выросла более чем на 2 триллиона рублей. Теперь низколиквидная часть ФНБ преобладает над высоколиквидной, хотя до вторжения ситуация вглядывалась кардинально противоположным образом.

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"Общий размер ФНБ выглядит совсем неважным сейчас, поскольку значительная его часть была инвестирована в российские акции и инфраструктуру – по сути, неликвидные инвестиции. Только ликвидные инвестиции можно рассматривать как запасы на черный день, остальное потеряно", – пояснила экономист Oxford Economics Татьяна Орлова.

Основным источником наполнения ФНБ были сверхприбыли от экспорта нефти и газа, но сейчас, на фоне западных санкций, эти прибыли сократились и их не хватает даже на удовлетворение текущих бюджетных потребностей.

По мнению российского экономиста Алексея Исакова, если из-за событий на Ближнем Востоке мировые цены на нефть не начнут резко расти, остатки высоколиквидных активов российского ФНБ и в дальнейшем будут сокращаться, делая Россию все более уязвимой к потрясениям. По его подсчетам, Россия полностью потратит денежные резервы за один-два года, если экспортная цена российской нефти упадет ниже 50 долларов.

По данным российского же Министерства финансов, средняя цена основной российской нефти Urals в прошлом году упала на 17% и составила 63 доллара за баррель. Bloomberg прогнозирует, что ФНБ России продолжит истощаться в этом году, если цена нефти не будет превышать отметку в 73 доллара.

Ситуация на мировом рынке нефти

Как писал УНИАН, цены на нефть достигли 80 долларов за баррель из-за активности хуситов, которые смогли фактически заблокировать коммерческое судоходство в Красном море. Чтобы погасить активность террористов, США и Великобритания нанесли воздушные удары по объектам хуситов.

Также мы рассказывали, что в России растет разработка новых скважин, несмотря на западные санкции против российской энергетики. Эксперты считают это признаком того, что санкции оказались слабыми.

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