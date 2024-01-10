Рост разработки новых скважин происходит, несмотря на давление западных стран на энергетическую отрасль страны.

В 2023 году Россия второй год подряд демонстрировала рекордные темпы бурения нефтяных скважин, что является еще одним доказательством устойчивости страны к западным санкциям.

Бум активности сопровождался восстановлением как объемов, так и стоимости российского экспорта нефти. Это демонстрирует, что добывающая промышленность страны является ключевым источником финансирования войны президента Владимира Путина в Украине, пишет Bloomberg.

"Россия является значительно более независимой в сфере нефтегазовых услуг, чем принято считать", – заявил аналитик нефтегазового сектора московской компании BCS Global Markets Рональд Смит.

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Издание пишет, что за 11 месяцев 2023-го РФ пробурила нефтяных скважин общей глубиной 28 100 километров, приближаясь к прошлогоднему постсоветскому рекорду. Такие темпы также могут указывать на некоторые долгосрочные проблемы. Так, новым проектам легче адаптироваться к новым обстоятельствам.

"Рост происходит, несмотря на давление западных стран на энергетическую отрасль страны, которая является ключевым источником финансирования войны. Сектор стал объектом санкций, начиная от запрета импорта и ограничения цен и заканчивая запретом на экспорт технологий", – указывает автор статьи.

По его словам, данные свидетельствуют о том, что ограничительные меры в значительной степени провалились. Выход крупных западных нефтесервисных компаний имел минимальное влияние, поскольку в основном оставил нетронутыми их местные "дочки".

"Лишь около 15% внутреннего рынка бурения в стране зависит от технологий из так называемых недружественных стран", – подчеркнула вице-президент по вопросам разведки и добычи исследовательской компании Rystad Energy A/S Дарья Мельник.

В Bloomberg добавили, что рекордные показатели бурения являются признаком устойчивости России к санкциям, но такие темпы также несут в себе предостережения. В 2023 году буровой бум сопровождался сокращением добычи. Это говорит о том, что высокий уровень активности необходим просто для поддержания добычи.

"Основной причиной роста объемов бурения в России является необходимость запуска новых скважин. Новые скважины приходится бурить, поскольку нынешние месторождения истощаются", – отметил директор Центра исследований и аналитики компании "Яков и партнеры" Геннадий Масаков.

В Фонде Карнеги в Берлине считают, что истощение месторождений должно компенсироваться либо новым бурением на существующих, либо новыми проектами. Последнее может быть проблематичным, потому что довоенные запланированные разработки на новых месторождениях были задуманы с учетом западных технологий.

По словам Масакова, технологической независимости, достигнутой российскими буровиками, будет достаточно для поддержания стабильной добычи в среднесрочной перспективе. Однако со временем эффективность российских буровых работ снизится, что может привести к потере до 20% национальной добычи, если разработка неиспользованных запасов станет экономически невыгодной.

Нефтегазовые доходы РФ

Ранее УНИАН писал, что примерно треть поступлений федерального бюджета РФ покрывается нефтегазовыми доходами. Уровень зависимости российского бюджета от указанных поступлений не изменился.

В Конгрессе США заявляли, что потолок цен на российскую нефть не работает. Группа конгрессменов Палаты представителей обратилась с письмом к советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану с предложением ужесточить энергетические санкции против РФ.

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