Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин заявил, что Индия является важным партнером.

Южная Корея планирует укреплять сотрудничество с Индией, поскольку Сеул пытается присоединиться к усилиям США по диверсификации глобальной цепочки поставок за пределы Китая.

Как заявил министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин, Индия является важным партнером Южной Кореи, сообщает Bloomberg.

"В эпоху экономической безопасности крайне важно укреплять цепочку поставок и научно-техническое сотрудничество с Индией… Бизнес-предприниматели, которые инвестируют и работают в Индии, должны сыграть решающую роль в реализации этого", — сказал министр.

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Как гоорится в материле, администрация президента Джо Байдена искала помощи у союзников, включая Южную Корею, в снижении зависимости глобальной цепочки поставок от Китая, а также введении широких ограничений на продажу передового полупроводникового оборудования.

Война в Украине и позиция Индии

После того, как Европа ввела против России санкции и отказалась от российских нефти и нефтепродуктов, основным их покупателями стали Турция, Индия и Китай.

В марте 2023 года сообщалось, что новые компании из Индии и ОАЭ перевозят миллионы баррелей российской нефти.

29 марта 2023 года собщалось о том, что Индия решила существенно увеличить закупки российской нефти. СМИ сообщали о том, что пользуясь ситуацией, Индия будет покупать дешевую российскую нефть и финансировать войну.

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