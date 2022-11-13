Курс евро в "ПриватБанке" сегодня составляет 40,80 грн.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" остался на уровне предыдущего показателя - 40,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также не изменился и составил 40,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,80 грн за долл., евро – 39,80 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 38,76 грн.

Напомним, днем ранее курс доллара в ПриватБанке подорожал на 5 копеек (до 40,30 грн/долл.), а курс евро к гривне стал дороже на 50 копеек (40,80 грн/евро).

Курс валют в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Национальный банк зафиксировал официальный курс гривни к доллару на уровне 29,25 грн. А 21 июля ослабил официальный курс гривни сразу на 25% – до 36,57 грн/долл. Такой резкий скачок регулятор объяснил тем, что сдерживание курса на предыдущем уровне опустошало золотовалютные резервы Украины.

Также с началом полномасштабного вторжения НБУ ввел ряд других ограничений по покупке валюты в Украине. Со временем некоторые ограничения начали ослабляться или отменяться.

В частности, с 21 мая Национальный банк отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Также НБУ разрешил украинцам покупать валюту онлайн, но при обязательном условии ее размещения на депозите минимум на три месяца.

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