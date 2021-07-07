Ранее Смелянский заявил, что украинские почтальоны зарабатывают до $1000 и даже имеют чаевые.

Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский признал, что украинские почтальоны не получают зарплату в тысячу долларов, о чем он заявлял ранее.

Об этом он сообщил сегодня в Facebook, отметив, что признает собственную ошибку.

В своем недавнем интервью топ-менеджер "Укрпочты" заявил, что "наши почтальоны зарабатывают до 1000 долларов и имеют чаевые". Последние, по данным Смелянского, отличаются в зависимости от региона - на востоке Украины больше, на западе - меньше.

"А вот с зарплатой (с учетом премий) в 1000 долларов я ошибся. Зарплата почтальонов действительно выросла при мне более чем в 2 раза (со 110 долларов до 250+ без премий), но еще явно не достигла 1000. Моя ошибка была в том, что наши лучшие (не все) почтальоны не получают 1000 долларов (или 28000), а продают товаров и услуг на эту сумму в месяц, и с учетом премий получают 10-11 тысяч гривен. Поэтому приношу свои извинения, если такая цитата кого-то из почтальонов обидела", - написал он.

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Смелянский также отметил, что в "Укрпочте" имеются другие специальности с подобной зарплатой - водители, курьеры и сортировщики.

По его словам, для того, чтобы прийти к зарплате в $1000 у почтальонов, нужно следующее:

внедрить передвижные отделения, где все будут работать на полную ставку;

провести полную цифровизацию и значительно увеличить продуктивность;

село станет самодостаточным и больше не будет требовать дотаций со стороны городских отделений. Это, по словам Смелянского, сделает зарплаты работников городских отделений одними из лучших на рынке труда.

Как сообщал УНИАН, "Укрпошта" отключит в своих отделениях все банковские терминалы других финучреждений, кроме собственных.

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Автор: Юрий Годован