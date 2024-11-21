Экс-генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон через Верховный суд Украины требует выплатить ему премию в размере 10,53 млн грн после увольнения из государственной компании.

Об этом свидетельствует постановление Верховного суда Украины от сентября 2024 года.

Макогон судится с государством за эту премию с февраля 2022 года. Первые две инстанции в 2024 году признали требования Макогона безосновательными, после чего он обратился в Верховный суд.

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По информации СМИ, экс-глава Оператора ГТС выехал из Украины в сентябре 2023 года и с тех пор находится в Канаде. На судебные заседания он не появляется, его интересы представляют адвокаты.

В сентябре Верховный суд открыл производство по иску Макогона, однако дату следующего заседания суда еще не назначил.

Предыдущее решение суда по иску бывшего руководителя государственной компании, который выехал в Канаду, было принято 16 июля 2024 года. Тогда Киевский апелляционный суд полностью отклонил его иск и обязал Макогона компенсировать государственной компании 60 тыс. грн понесенных расходов.

Напомним, Сергей Макогон, находясь в Канаде, активно критикует энергетиков в социальных сетях, в частности из-за действия графиков отключений света.