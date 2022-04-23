Россия использует в войне против Украины фосфорные и кассетные бомбы, которые приводят к массовой гибели мирного населения.

На фоне полномасштабного военного вторжения в Украину, Россия использует все виды вооружения, которое есть у нее в арсенале. Также страной-оккупантом активно используется запрещенное вооружение.

Об этом в интервью УНИАН заявил руководитель центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

"Есть разные виды ракет, которые Россия против нас применяет. Есть баллистические ракеты – это "Искандеры". Есть крылатые ракеты класса "воздух - земля", применяемые авиацией из Черного моря или с территории Беларуси. Это ракеты: "Х-29", "Х-55", "Х-555", а также самая дорогая из них - "Х-101", способная преодолевать 5 тысяч километров. Также есть крылатые ракеты "Калибр", запускаемые с Черного моря. Есть еще баллистические оперативно тактические ракеты "Точка У". Ну, и есть обычные бомбы ФАП-3000, ФАП-1000, сбрасываемые авиацией. Именно от них очень пострадал Мариуполь", - заявил эксперт.

Мусиенко также напомнил, что Россия использует в войне против Украины фосфорные и кассетные бомбы, которые приводят к массовой гибели мирного населения.

"Россия не гнушается запрещенными видами боеприпасов, такими как фосфорные и кассетные бомбы, которые приводят к разрушениям и жертвам среди мирного населения", - отметил эксперт.

Мусиенко отметил, что, по его мнению, Россия использует против Украины абсолютно весь свой военный арсенал.

"Если мы посмотрим на ракетные обстрелы, РФ действительно пытается использовать все, что у нее есть. Но надо понимать, что санкции им сейчас закрывают доступ ко всем высокоточным технологиям. В частности, к чипам, микропроцессорам, микроприборам, необходимым для производства высокоточного оружия", - заявил эксперт.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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