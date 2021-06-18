Для обновления дорожной инфраструктуры размещено 700 млн долларов США под 6,25% на срок 7 лет, рассказал украинский министр.

Впервые в Украине под государственные гарантии "Укравтодор" выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Читайте также"Большая стройка" с 2022 года полностью отказывается от средних текущих ремонтов дорогОтмечается, что серия бондов "Большое строительство" получила исторически низкую ставку по сравнению с предыдущими украинскими суверенными размещениями в долларах США.

"В ходе размещения "Укравтодор" получил заявок на почти 2,4 млрд долларов США, что более чем втрое превысило запланированный объем выпуска", - написал Кубраков.

По его словам, это свидетельствует о значительном интересе со стороны глобального финансового рынка, подтверждает доверие к Украине и ее крупным инфраструктурным проектам.

"Благодаря этой транзакции для обновления дорожной инфраструктуры размещено 700 млн долларов США под 6,25% на срок 7 лет", - рассказал украинский министр.

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Автор: Григорий Бондарь