Сегодня 1 наличный евро можно купить всего за 40,85 грн, а безналичный - за 41,15 грн.

Впервые с начала полномасштабной войны, которую начала против нашего государства Россия, безналичный курс евро в "ПриватБанке" стал дороже наличного.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня 1 наличный евро можно купить всего за 40,85 грн, а безналичный - за 41,15 грн.

В то же время безналичный доллар все еще остается дешевле наличного. А именно - наличный доллар можно приобрести за 37,75 грн, а безналичный - за 37,25 грн.

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Что происходит с курсом во время войны

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину НБУ отменил ограничения на установление курса.

Позже, уже в июле 2022 года, Нацбанк снизил официальный курс гривни до 36,57 грн/долл.

Аналитики Concorde Capital прогнозируют, что средний курс в этом году будет на уровне официального. Средний курс доллара в Украине в 2023 году будет на уровне 36,6 грн/долл. Это самый оптимистичный прогноз по курсу среди озвученных экспертами Concorde Capital, Dragon Capital, ICU, Morgan Stanley, GET, IER, Oxford Economics и Sense Bank.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий прогнозирует, что курс доллара в Украине в апреле будет находиться в коридоре 38-38,5 грн/долл. Эксперт уверен, что ситуация на валютном рынке во многом будет зависеть от так называемой "зерновой сделки".

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