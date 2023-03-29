Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,55 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 30 копеек – до 37,75 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подешевел на 15 копеек – до 40,85 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,55 грн/долл., евро - 39,85 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,25 грн, евро – 41,15 грн.

Ситуация с курсом во время войны

Национальный банк после того, как Россия начала войну против Украины отменил ограничения на установление курса. несмотря на то, что до войны соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Позже Нацбанк снизил официальный курс гривни на четверть.

По прогнозу экспертов, в начале апреля курс доллара будет колебаться в диапазоне 38-38,8 грн/долл.

Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" Герман Марченко прогнозирует, что наличный курс валют будет находиться в установившихся с марта границах: это 37,8 - 38,8 гривни за доллар и 40 – 41 гривна за евро с незначительными ситуативными колебаниями (до 30 – 50 копеек), но в указанных пределах.

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