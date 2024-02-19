В Украине начался спад заготовки лома при одновременном росте его экспорта, что негативно ударит по планам металлургов увеличить производство стали во время традиционного весеннего всплеска спроса на мировых рынках.

Возобновление продаж лома госкомпаниями на аукционах поможет устранить его дефицит, считает руководитель аналитического центра CMD-Ukraine (Center for market development economy), доктор экономических наук Игорь Гужва, пишет uaprom.info.

"Сегодня в Украине крайне тяжелая ситуация с заготовкой металлолома. По итогам января сбор лома сократился на 21%. Это минимальный показатель с начала осени, но в феврале будет еще хуже. Металлургам пока хватает собранных объемов, однако весной традиционно повышается спрос на сталь, меткомбинаты будут наращивать производство, тем более что стабильно работает временный морской коридор из портов Одессы", – отметил он.

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По словам Гужвы, ситуацию ухудшает активно растущий экспорт лома.

"По итогам января вывоз стратегического сырья из Украины подскочил вдвое. В нынешних условиях это очень большой показатель. Экспортированные 17 тыс. т лома могли бы очень понадобиться нашим металлургам, которые находятся в ожидании взрывного роста спроса на сталь. Также следует отметить, что государство ничего не получает от этого экспорта, поскольку с 1 января вывозная пошлина снизилась до нуля", – отметил эксперт.

Руководитель CMD-Ukraine считает, что нехватка лома может больно ударить по планам металлургов увеличить производство, а это со своей стороны скажется на налоговых отчислениях и валютной выручке.

"Единственным выходом в такой ситуации, который я сейчас вижу, станет возобновление продаж лома госпредприятиями, например, УЗ, которая приостановила их еще полгода назад, – констатировал он. - Возобновление продаж лома госкомпаниями на аукционах – это win-win сценарий. Металлурги утолят "ломовой" голод, а государственные компании получат дополнительные поступления от продажи нереализованных объемов этого сырья, которые накопились на складах. Вообще, дефицит металлолома в Украине - стратегический, поэтому я бы задавал вопрос более радикально: необходим временный запрет экспорта лома на период форс-мажора, то есть войны. Напомню, что ЕС и Казахстан всячески ограничивают и даже запрещают вывоз своего лома, хотя никаких боевых действий там нет", – подытожил Гужва.