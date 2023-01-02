В МВФ заявили, что страны ЕС весьма серьезно пострадали из-за развязанной Россией войны против Украины.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в 2023 году половине стран Евросоюза угрожает рецессия.

Такое заявление сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, отметив при этом, что страны ЕС "весьма серьезно пострадали" из-за развязанной Россией войны проив Украины, сообщает CBS.

"Для большей части мировой экономики это будет тяжелый год, более тяжелый, чем тот, который мы оставляем позади. Темпы роста трех крупнейших экономик — США, ЕС и Китая — замедляются одновременно", - сказала Георгиева.

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Она также отметила, что зима 2023 года может быть сложной для европейских стран. "Мы следим за реакцией на энергетические потрясения в Европе, и Европа решительно движется к независимости от России. Да, будет тяжелая зима, возможно, следующая будет еще тяжелее, но наступает свобода от зависимости от России", - сказала она, отметив, что в 2023 году треть мировой экономики будет находиться в рецессии.

Удары по энергосистеме Украины:

С октября 2022 года Россия пытается ужичтожить энероструктуру Украины. Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

Россия не прекратила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

Война в Украине и падение мирового капитала:

По состоянию на 30 декабря 2022 года 500 самых богатых людей мира потеряли в 2022 году 1,4 трлн долларов.

В 2022 году Илон Маск, Джефф Безос, Чанпенг Чжао и Марк Цукерберг потеряли около 392 млрд долларов из своего совокупного состояния.

Криптовалютная биржа FTX, принадлежащая Бенкману-Фриду, обвалилась после того, как кризис ликвидности обнаружил дыры в его криптоимперии.

Багамы арестовали активы криптобиржи FTX на $3,5 миллиарда

Состояние Фрида в размере 16 млрд долларов было стерто менее чем за неделю. Это событие повлекло за собой падение на 84 млрд долл состояния гендиректора Binance Чанпэна Чжао.

31 декабря 2022 года мировые акции закрыли худший год со времен финансового кризиса 2008 года.

Индийский магнат Гаутам Адани опередил Билла Гейтса и Уоррена Баффета по индексу богатства, и нарастил свое состояние на 42 млрд долл за год до 119 млрд долл. Так он стал третьим самым богатым человеком в мире в конце августа, а в сентябре ненадолго обошел Безоса и занял второе место в рейтинге. Это самый высокий рейтинг за всю историю для азиатского миллиардера.

По состоянию на конец 2022 года впервые в истории война в Украине снизила стоимость мирового капитала.

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