Одновременное и столь значительное падение основных рынков облигаций и акций произошло впервые за 50 лет.

Полномасштабное российское вторжение в Украину снизило общую стоимость мирового государственного капитала и государственных пенсионных фондов на 2,2 трлн долларов.

Как сообщает Reuters, настолько сильные падения на рынках акций и облигаций произошли впервые в истории.

"Стоимость активов, которыми управляют суверенные фонды, упала до $10,6 трлн с $11,5 трлн, тогда как стоимость активов государственных пенсионных фондов - до $20,8 трлн с $22,1 трлн", - отмечает агентство, со ссылкой на отчет Global SWF.

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Как говорится в материале, одновременное и столь значительное падение основных рынков облигаций и акций, которое достигло 10%, произошло впервые за 50 лет.

Снижение стоимости мирового капитала произошло после того, как полномасштабное вторжение России в Украину привело к росту цен на сырьевые товары и подтолкнуло инфляцию к 40-летним максимумам.

Падение групппы миллиардеров:

По состоянию на 30 декабря 2022 года 500 самых богатых людей мира потеряли в 2022 году 1,4 трлн долларов.

В 2022 году Илон Маск, Джефф Безос, Чанпенг Чжао и Марк Цукерберг потеряли около 392 млрд долларов из своего совокупного состояния.

Криптовалютная биржа FTX, принадлежащая Бенкману-Фриду, обвалилась после того, как кризис ликвидности обнаружил дыры в его криптоимперии.

Багамы арестовали активы криптобиржи FTX на $3,5 миллиарда

Состояние Фрида в размере 16 млрд долларов было стерто менее чем за неделю. Это событие повлекло за собой падение на 84 млрд долл состояния гендиректора Binance Чанпэна Чжао.

31 декабря 2022 года мировые акции закрыли худший год со времен финансового кризиса 2008 года.

Индийский магнат Гаутам Адани опередил Билла Гейтса и Уоррена Баффета по индексу богатства, и нарастил свое состояние на 42 млрд долл за год до 119 млрд долл. Так он стал третьим самым богатым человеком в мире в конце августа, а в сентябре ненадолго обошел Безоса и занял второе место в рейтинге. Это самый высокий рейтинг за всю историю для азиатского миллиардера.

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