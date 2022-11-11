Европейские чиновники ухудшают прогнозы экономического роста еврозоны на 2023 год, а Еврокомиссия предупреждает, что инфляция еще не достигла своего пика.

На фоне двузначной инфляции в Европейском союзе ухудшили прогноз по росту экономики в следующем году, не ожидая практически никакого увеличения.

Европейские чиновники отмечают, что экономика еврозоны сейчас сокращается и продолжит сокращаться в течение первого квартала 2023 года, пишет Bloomberg.

"На фоне повышенной неопределенности, давления высоких цен на энергоносители, снижения покупательной способности домохозяйств, более слабой внешней среды и более жестких условий финансирования ЕС, еврозону и большинство государств-членов ждет рецессия. Ожидается, что усиление ценового давления сместит пик инфляции на конец года", - заявили в Еврокомиссии.

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Отмечается, что инфляция в октябре достигла нового максимума за время существования евро и составила 10,7%.

В Еврокомиссии считают, что средний уровень инфляции в этом году составит 8,5% и 6,1% в 2023 году. Это значительно выше прогнозов, которые были сделаны в июле.

Согласно обновленным прогнозам, рост экономики в этом году составит 3,2%, однако в 2023 году ожидается рост лишь на 0,3% против июльского прогноза в 1,4%.

Наибольшее сокращение среди стран-членов еврозоны в следующем году ожидает экономику Германии. В целом в ЕС так же сильно пострадает Швеция.

Из 15 стран еврозоны, в отношении которых Еврокомиссия предоставила квартальный прогноз валового внутреннего продукта, каждая будет иметь по меньшей мере один трехмесячный период спада.

"Экономика ЕС находится на переломном этапе, и перспективы существенно ухудшились. Инфляция продолжает расти быстрее, чем ожидалось, но мы верим, что пик близко", - заявил журналистам комиссар по экономике Паоло Джентилони.

Кроме этого в Еврокомиссии предупреждают о многих неопределенностях, которые могут ухудшить ситуацию в следующем году.

"Экономические перспективы остаются крайне неопределенными, поскольку агрессивная война России против Украины продолжается, а потенциал для дальнейших экономических падений далеко не исчерпан. Наибольшая угроза исходит от неблагоприятных событий на рынке газа и риска его дефицита, особенно в зимний период 2023-24 годов", – заявили чиновники.

Прогнозы роста экономики

Как сообщал УНИАН, по итогам августа инфляция в странах еврозоны увеличились на 9,1% в годовом выражении, что на то время было максимальным показателем за все время наблюдений. В июле инфляция в еврозоне составила 8,9%. Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (2%) в 4,5 раза.

В июле Международный валютный фонд снизил свой прогноз роста мировой экономики до 3,2% в 2022 году (по сравнению с ростом на 6,1% в 2021 году) и до 2,9% в 2023 году (что значительно ниже апрельского прогноза в 3,6%). По еврозоне МВФ летом прогнозировал сокращение экономического роста до 2,6% в 2022 году и до 1,2% в 2023 году.

МВФ также резко пересмотрел свой прогноз по инфляции в сторону роста. Ожидается, что в этом году потребительские цены вырастут на 6,6% в богатых экономиках и на 9,5% в развивающихся странах. МВФ прогнозирует, что к концу 2024 года мировая инфляция вернется к уровням, близким к допандемическим, после снижения до 5,7% к концу 2023 года.

В сентябре президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что вероятность рецессии в Европе растет, объем производства в США сократился, а в Китае рецессия резко замедляется.

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