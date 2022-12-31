Сложный год для финансовых рынков наступил, когда центробанки во главе с Федрезервом США увеличили стоимость заимствований в попытке контролировать инфляцию.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину мировые акции закрыли худший год со времен финансового кризиса 2008 года.

Как сообщает Financial Times, падение мировых акций произошло на фоне борьбы центробанков за сдерживание инфляции, а также вследствие войны в Украине.

Как говорится в материле, рынки акций и облигаций потеряли более $30 трлн в "жестоком" 2022 году. Индекс MSCI All-World акций развитых и развивающихся рынков потерял почти пятую часть своей стоимости. Биржи от Уолл-стрит до Шанхая и Франкфурта понесли существенные потери.

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Дополнительное давление на многие рынки оказывал рост доллара на 9% по отношению к полудюжине основных валют. Сильно пострадали развивающиеся страны, поскольку они часто берут кредиты в долларах, а цены на многие ключевые импортные товары, такие как сырая нефть, оцениваются в валюте США.

Сложный год для финансовых рынков наступил, когда центробанки во главе с Федрезервом США увеличили стоимость заимствований в попытке контролировать инфляцию.

В частности, производитель электрокаров Tesla лишился в этом году почти двух третей своей стоимости, а производитель чипов Nvidia — 50%.

Акции американских технологических титанов Apple и Microsoft упали почти на 30%, Alphabet — почти 40%, Meta — 64%.

Фондовый индикатор S&P 500 упал на 19%, а технологический — Nasdaq Composite — на 33%.

Рынки облигаций пережили активную продажу. Доходность 10-летних государственных облигаций США выросла более чем в два раза — с примерно 1,5% в конце прошлого года до 3,8%.

Падение групппы миллиардеров:

По состоянию на 30 декабря 2022 года 500 самых богатых людей мира потеряли в 2022 году 1,4 трлн долларов.

В 2022 году Илон Маск, Джефф Безос, Чанпенг Чжао и Марк Цукерберг потеряли около 392 млрд долларов из своего совокупного состояния.

Криптовалютная биржа FTX, принадлежащая Бенкману-Фриду, обвалилась после того, как кризис ликвидности обнаружил дыры в его криптоимперии.

Багамы арестовали активы криптобиржи FTX на $3,5 миллиарда

Состояние Фрида в размере 16 млрд долларов было стерто менее чем за неделю. Это событие повлекло за собой падение на 84 млрд долл состояния гендиректора Binance Чанпэна Чжао.

Индийский магнат Гаутам Адани опередил Билла Гейтса и Уоррена Баффета по индексу богатства, и нарастил свое состояние на 42 млрд долл за год до 119 млрд долл. Так он стал третьим самым богатым человеком в мире в конце августа, а в сентябре ненадолго обошел Безоса и занял второе место в рейтинге. Это самый высокий рейтинг за всю историю для азиатского миллиардера.

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