В частности, на счет Минсоцполитики для гуманитарных целей поступило 63,2 миллиона гривень.

Национальный банк отчитался о поступлении средств на спецсчет для помощи Вооруженным Силам Украины и счет Министерства социальной политики для гуманитарных нужд.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Так, по состоянию на 7 марта на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, в целом было перечислено более 10,2 млрд грн в эквиваленте. Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в частности из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и еще многих стран мира). В частности, более 2,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

Из этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных свыше 7,3 млрд грн, остаток средств на спецсчете составляет 2,9 млрд грн.

Что касается счета для гуманитарных нужд, то по состоянию на 7 марта на счет Министерства социальной политики для гуманитарных целей в целом было перечислено более 63,2 млн грн в эквиваленте.

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