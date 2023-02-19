Значительные изменения курса не прогнозируются, коридор останется в районе 39-41,5 гривен за доллар.

В ближайшую неделю с 20 по 26 февраля глобальные изменения в курсе доллара в Украине не ожидаются. Он будет торговаться в пределах от 39 до 41,5 гривны за единицу. Аналогичные показатели ожидаются в марте.

Таким прогнозом в разговоре с OBOZREVATEL поделился директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. По его словам, есть несколько факторов, которые влияют на стабильность курса. Сюда относится умеренная инфляция. За полтора месяца 2023 года она "составила менее 1%".

Еще один положительный фактор — баланс между спросом и предложением на наличные доллары. Достичь равновесия удалось за счет депозитных программ по конвертации и вовремя проведенных валютных интервенций.

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А дополняется это ежемесячной международной помощью в размере до 4 миллиардов долларов. Средства от западных партнеров позволяют "покрывать разницу между бюджетными доходами и расходами". К другим положительным факторам стабильности курса Марченко отнес официальный курс валют и контроль ставки НБУ; поступления "экспортной валюты" от зерновой сделки; помощь в военной и энергетической сферах от других государств; титанические усилия ВСУ в борьбе с врагом.

Ожидаются ли изменения курса весной

Марченко считает, что в следующие 1,5-2 месяца глобальные колебания курса маловероятны. Есть несколько факторов, на которые опирается эксперт в своем прогнозе.

Умеренный уровень инфляции. "С начала года (за 2 месяца, — ред.) совокупно может составить чуть более 1,3-1,8%", — напомнил банкир.

Наполнение государственного бюджета благодаря партнерам. Ежемесячная макрофинансовая помощь в размере 4 миллиардов долларов продолжит поступать.

Удержание Нацбанком учетной ставки на уровне 25%, официальный валютный курс, баланс между спросом и предложением на наличный доллар.

"С начала 2023 года в Украине созданы более или менее оптимальные экономические условия как для военного положения — для сохранения стабильности и прогнозируемости валютного рынка на время. Кроме того, в феврале была сформирована приемлемая в условиях войны "курсовая граница" на ближайшие 1,5-2 месяца: курс наличного доллара будет находиться в пределах 39,5-41 грн/доллар", — добавил Марченко.

Банкир считает, что обострение боевых действий в марте может усилить давление на курс. Но за год полномасштабной войны рынок выработал стойкость к таким стрессам. В связи с этим прогнозируется, что "курсовые границы наличного доллара будут постоянными — в [районе] 39,5-41 грн".

Курс доллара: актуальная информация

Вчера, 18 февраля, курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 5 копеек — до 39,95 грн за единицу. А при продаже можно было в среднем выручить 39,5 грн.

Сегодня, 19 февраля, наблюдаются аналогичные показатели. На черном рынке курс немного отличается. Там покупают по 39,8 грн и продают по 39,9 грн.

Ранее руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий заявлял, что пока не наблюдаются факторы, которые могли бы значительно повлиять на котировки до конца зимы.

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