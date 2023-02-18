Курс гривны к евро сегодня составляет 42,50 грн/евро.

Курс гривны к доллара в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек - до 39,95 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривны укрепился на 10 копеек и составляет 42,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,50 грн за долл., евро - 41,80 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничение на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривны.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

Прогнозы на ближайшее время

Директор департамента казначейства COMINBANK Герман Марченко прогнозировал, что в течение 20-26 февраля на валютном рынке будет наблюдаться достаточно стабильная и прогнозируемая ситуация, а наличный курс доллара будет находиться в промежутке 39,5-41 грн / долл.

Также Марченко прогнозировал, что курс доллара в Украине к середине февраля может упасть в цене и оказаться в пределах коридора 39,5-40 грн/долл.

Экономист Сергей Фурса отмечал, что сейчас в Украине нет никаких предсказателей, которые бы указывали на то, что доллар достигнет отметки в 50 грн/долл.

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что в феврале банки будут выставлять свои котировки в пределах коридора от 39,70 до 41,10 гривен, а по евро - от 42,20 до 44,25 гривен.

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