Законодательно усилена соцзащита военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц.

Верховная Рада Украины сегодня, 6 сентября, приняла законопроект №9638 об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц, который, в частности, предусматривает передачу зарплат пленных их семьям.

Об этом сообщается в Telegram-канале политической партии "Слуга народа" со ссылкой на председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "СН" Елену Шуляк.

"Законопроектом предлагается сохранять денежное обеспечение лиц рядового и руководящего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах и возможность выплаты их семьям. Кроме тех, кто сдался в плен добровольно", - прокомментировала она.

Видео дня

Как отмечается, проект закона включает:

уточнение порядка выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;

уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков в случае гибели (смерти) военнослужащих и полицейских;

совершенствование порядка выплаты единовременной денежной помощи при увольнении с военной службы.

"Во время военного положения военные и полицейские не могут в полной мере использовать свои отпуска. Именно поэтому документ предлагает за неиспользованные дни выплачивать им денежную компенсацию. В случае гибели или смерти эти деньги выплачивать семье - жене или мужу, детям, родителям", - резюмировала Шуляк.

По информации народного депутата Ярослава Железняка, законопроект №9638 проголосован в целом и поддержан 283 голосами.

Важные новости Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 24 августа Верховная Рада Украины 335 голосами приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет усиления социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц" (№9638).

Ранее председатель ВР Руслан Стефанчук заявил, что вскоре парламентом планируется рассмотреть законопроект, который, среди прочего, предусматривает предоставление неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 60 календарных дней работникам, которые становятся к работе после увольнения с военной службы.

Также рассмотреть в парламенте планируется законопроекты, направленные на упрощение процедуры получения статуса участника боевых действий, а также отдельного статуса защитника и защитницы Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: