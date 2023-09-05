Верховная Рада уволила Ольгу Пищанскую с должности председателя Антимонопольного комитета Украины, которую она занимала с 16 июля 2020 года.
Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Это решение поддержали 306 народных депутатов, еще 3 воздержались от голосования, а 44 не голосовали. Голосов против увольнения не было.
По словам Железняка, после выступления Пищанской в зале парламента он задал ей вопрос, почему та покидает пост.
"Я пришла в АМКУ обещала реформировать орган, как в процессе реорганизации нужен руководитель нового формата. Я свою функцию выполнила и считаю что пришло время освободить место для других", - сказала она.
На вопрос Железняка, предлагали ли Пищанской должность председателя Фонда государственного имущества, ответила, что у нее "есть правило - пока не завершила нынешний этап, она не обсуждает свои будущие планы".
Немного позже Кабмин на своем заседании согласовал увольнение Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной государственной администрации. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Именно кандидатуру Кириленко рассматривают как следующего главу Антимонопольного комитета. Также Кабмин согласовал назначение Филиппа Пронина главой Полтавской облгосадминистрации.
Смена руководства Антимонопольного комитета
В понедельник, 4 сентября, стало известно, что Ольга Пищанская покидает пост председателя Антимонопольного комитета, после чего она может будет назначена председателем Фонда государственного имущества после увольнение с этой должности Рустема Умерова.
Новым председателем Антимонопольного комитета Украины, по словам члена фракции "Голос" Ярослава Железняка, может стать председатель Донецкой областной государственной администрации (начальник областной военной администрации) Павел Кириленко.