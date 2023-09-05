Такое кадровое решение поддержали более 300 нардепов.

Верховная Рада уволила Ольгу Пищанскую с должности председателя Антимонопольного комитета Украины, которую она занимала с 16 июля 2020 года.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Это решение поддержали 306 народных депутатов, еще 3 воздержались от голосования, а 44 не голосовали. Голосов против увольнения не было.

По словам Железняка, после выступления Пищанской в зале парламента он задал ей вопрос, почему та покидает пост.

Видео дня

"Я пришла в АМКУ обещала реформировать орган, как в процессе реорганизации нужен руководитель нового формата. Я свою функцию выполнила и считаю что пришло время освободить место для других", - сказала она.

На вопрос Железняка, предлагали ли Пищанской должность председателя Фонда государственного имущества, ответила, что у нее "есть правило - пока не завершила нынешний этап, она не обсуждает свои будущие планы".

Немного позже Кабмин на своем заседании согласовал увольнение Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной государственной администрации. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Именно кандидатуру Кириленко рассматривают как следующего главу Антимонопольного комитета. Также Кабмин согласовал назначение Филиппа Пронина главой Полтавской облгосадминистрации.

Смена руководства Антимонопольного комитета

В понедельник, 4 сентября, стало известно, что Ольга Пищанская покидает пост председателя Антимонопольного комитета, после чего она может будет назначена председателем Фонда государственного имущества после увольнение с этой должности Рустема Умерова.

Новым председателем Антимонопольного комитета Украины, по словам члена фракции "Голос" Ярослава Железняка, может стать председатель Донецкой областной государственной администрации (начальник областной военной администрации) Павел Кириленко.

Вас также могут заинтересовать новости: