Такой шаг стал ответом на ограничения, которые российский центробанк наложил на иностранных инвесторов в связи с западными санкциями против России.

Великобритания отозвала статус признанного учреждения у Московской биржи.

Об этом стало известно из обновленного списка признанных бирж, опубликованного 5 мая британским Управлением по налоговым и таможенным сборам.

Такой шаг стал ответом на ограничения, которые российский центробанк наложил на иностранных инвесторов в связи с западными санкциями против России. Теперь инвесторы, торгующие ценными бумагами на Мосбирже, не смогут получать определенные налоговые льготы Великобритании.

Еще в прошлом месяце Лондон сообщал, что может отозвать статус у Московской биржи. Дело в том, что 28 февраля Центральный банк РФ ввел ограничения для иностранных инвесторов и запретил брокерам осуществлять продажу активов нерезидентов на Мосбирже.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины и квоты. Соглашение будет действовать 12 месяцев, но может быть продлено по договоренности между сторонами на новый срок.

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