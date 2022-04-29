22 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания стала 21 страной, которая возвращает дипломатическое представительство в Киев.

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелинда Симмонс заявляет, что вернулась в Киев.

Об этом британский дипломат сообщила в микроблоге Twitter.

"Это была долгая поездка, но это стоило того, чтобы пройти дистанцию. Так хорошо быть снова в Киеве", - подчеркнула Симмонс.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания стала 21 страной, которая возвращает дипломатическое представительство в Киев.

Война в Украине

Российские оккупанты продолжают наступательные действия с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и создания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

За предыдущие сутки украинские защитники уничтожили 15 воздушных целей: один самолет, пять крылатых ракет и девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

29 апреля ВСУ освободили от оккупантов стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая на Харьковщине. Сейчас он полностью под контролем украинских войск.

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