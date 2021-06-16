Укрзализныця получила положительный прогноз кредитного рейтинга от одного из ведущих рейтинговых агентств мира Standard&Poor's. S&P изменило рейтинг компании с "негативного" на "позитивный", заявил и. о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик.

"Это указывает на положительное влияние на инвестиционную привлекательность УЗ нашего антикризисного плана действий. Дальше будет!",- прокомментировал он на своей странице в Facebook.

Как сообщает пресс-служба Укрзализныци, «позитивный прогноз отражает потенциал для повышения кредитного рейтинга после рефинансирования задолженности, подлежащей погашению в ближайшие 12 месяцев, а также исключение рейтинга из списка CreditWatch, что в свою очередь было индикатором ожидания дальнейших шагов компании по управлению долгом».

На изменении рейтинга положительно отразился тот факт, что в конце мая Укрзализныця финализировала соглашение с АО «Сбербанк» относительно частичного изменения графика погашения задолженности перед банком. Также УЗ удалось существенно улучшить условия этих кредитов, что в комплексе сбалансировало денежный поток и нагрузку на ликвидность.

Кредит был привлечен несколько лет назад для подготовки инфраструктуры к "Евро-2012". Сейчас Укрзализныця работает над новыми вариантами рефинансирования долга от АО «Сбербанк».

«УЗ как участник международного рынка капиталов продолжает следовать ранее заявленному принципу ответственного отношения к своим долговым обязательствам и все взятые долговые обязательства выполняет в полной мере», - подчеркнули в ведомстве.

Раньше сообщалось, что Укрзализныця второй месяц подряд завершила с прибылью, заработав в мае 39 миллионов гривень.

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Автор: Иван Бойко